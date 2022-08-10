Kahramankazan'da belediye çalışanları, ihtiyaç sahipleri için sebze üretiyor - Son Dakika
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Kahramankazan'da belediye çalışanları, ihtiyaç sahipleri için sebze üretiyor

10.08.2022 11:29

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir grup belediye çalışanının gönüllü olarak ürettiği sebzeler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir grup belediye çalışanının gönüllü olarak ürettiği sebzeler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde çalışan gönüllü personel, atıl durumda bulunan 6 dönüm boş arazide domates, biber, patlıcan, salatalık ve karpuz yetiştirdi.

Tarlada damlama sulama sistemi kullanıldı.

Yaklaşık 15 bin kök sebze fidesini toprakla buluşturan gönüllüler, ilk hasadı Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile yaparak, yaklaşık 100 kilogram sebze topladı.

Hasadı yapılan sebzeler tarlada paketlendikten sonra Kahramankazan Belediyesi Sosyal Destek Merkezi'ndeki raflarda yerini aldı.

Merkeze gelen ihtiyaç sahipleri kartlarına yüklenen puanlardan 10 puan karşılığında 6 çeşit sebzeden oluşan ürünleri alabiliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye personelinin bu çalışmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Oğuz, personelin hiç kimseye haber vermeden ekim yaptığını anlatarak, "Bizim çiftçiye hibe olarak dağıttığımız fidelerden alıp ekmişler, belirli bir noktaya geldikten sonra beni haberdar ettiler. Burada topladığımız ürünlerimiz Kahramankazan'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza güzelce paketlenerek ikram edilmeye başlandı." dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Abdullah Toprakbahar da gündüz işyerlerinde, akşam ve hafta sonu tarlada çalıştıklarını ve ihtiyaç sahipleri için sebze üretimi yaptıklarını söyledi.

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Kahramankazan Belediyesi personeli ihtiyaç sahipleri için sebze meyve yetiştirdi Kahramankazan Belediyesi personeli ihtiyaç sahipleri için sebze meyve yetiştirdi Ankara'da dolandırıldığını iddia eden grup fabrika önünde toplandı Ankara'da dolandırıldığını iddia eden grup fabrika önünde toplandı
Kaynak: AA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da belediye çalışanları, ihtiyaç sahipleri için sebze üretiyor - Son Dakika

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