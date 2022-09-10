Ankara'da düğüne giden kadın, kalp krizi sonucu öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düğüne giden kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düğüne giden kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hatun İlkutlu (64) komşusunun düğününe katılmak üzere Belediye Kültür Merkezine gitti. Bahçede diğer davetlilerle otururken birden fenalaşan kadın yere düştü. Davetliler arasında bulunan bir hemşire, İlkutlu'ya bir süre kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince, Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen kadının cenazesi, Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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