Ankara'da düğüne giden kadın, kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da düğüne giden kadın, kalp krizi sonucu öldü

10.09.2022 18:24
Ankara'da düğüne giden kadın, kalp krizi sonucu öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düğüne giden kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düğüne giden kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hatun İlkutlu (64) komşusunun düğününe katılmak üzere Belediye Kültür Merkezine gitti.

Bahçede diğer davetlilerle otururken birden fenalaşan kadın yere düştü.

Davetliler arasında bulunan bir hemşire, İlkutlu'ya bir süre kalp masajı yaptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince, Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen kadının cenazesi, Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Babacan'a Dert Yanan Ayaşlı Çiftçi: 'Ne Koyunumuz Para Ediyor Ne de Kuzumuz. Çiftçinin Hali Harap' Babacan'a Dert Yanan Ayaşlı Çiftçi: 'Ne Koyunumuz Para Ediyor Ne de Kuzumuz. Çiftçinin Hali Harap' Kimliğini Çıkartamayan 21 Yaşındaki Vatandaş: 'Okula Gidemedim, Askerliğimi Yapamadım. Bu Hep Böyle mi Kalacak?' Kimliğini Çıkartamayan 21 Yaşındaki Vatandaş: 'Okula Gidemedim, Askerliğimi Yapamadım. Bu Hep Böyle mi Kalacak?'
Kaynak: AA

Kahramankazan, Kalp Krizi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da düğüne giden kadın, kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı
17:45 İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi
17:39 Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri
17:19 AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:59 Uzi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Aleyna Tilki: Öyle bir şey olmadı
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 18:25:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da düğüne giden kadın, kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement