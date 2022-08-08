Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi

08.08.2022 15:05
Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, fabrikada meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, fabrikada meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Saray Mahallesi Gimat Caddesi'ndeki bir fabrikada bugün saat 11.00 sıralarında teknik arıza nedeniyle patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında da patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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BEŞİKTAŞ'TA ATM'DE YANGIN BEŞİKTAŞ'TA ATM'DE YANGIN Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti
Kaynak: DHA

Kahramankazan, İtfaiye, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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