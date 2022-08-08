Saray Mahallesi Gimat Caddesi'ndeki bir fabrikada bugün saat 11.00 sıralarında teknik arıza nedeniyle patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında da patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kahramankazan, İtfaiye, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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