Ankara'da dolandırıldığını iddia eden grup fabrika önünde toplandı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi için anlaştıkları fabrikadan hak edişlerini alamadığını öne süren bir grup eylem yaptı.

Saray Mahallesi'nde toplanan gruptakiler, iddiaya göre, fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun ürettiklerini ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya getirdiklerini ancak herhangi bir yetkiliyle görüşemediklerini belirtti.

Fabrika yönetimiyle görüşmek isteyen gruptakiler, alacaklarının ödenmesi talebinde bulundu. Bir süre fabrika dışında bekleyen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kolileri kapının önüne bıraktı.

Fabrika yönetimi aleyhine slogan atan gruptakilerin bekleyişi sürüyor. Bu arada bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri de çevrede önlem aldı.

Mağdur edildiğini savunan Burcu Gökkuş, yaklaşık bir yıldan bu yana malzemeleri fabrikadan aldıklarını daha sonra evde sabun haline getirip tekrar buraya sattıklarını ancak bir süredir paralarını alamadıklarını söyledi.

Burçin Çobanbaş ise ürünü teslim ettiklerini ancak parasının bir kısmını alamadığını iddia etti.

Umutcan Gökkuş da hasta babasının sabunları tek tek yaptığını ancak emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, mağdur edildiklerini ifade etti.