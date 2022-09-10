Hint kenevirini ektiği tespit edilen M.E.D'nin (32) evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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