Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ANKARA - Ankara'da saat 22.53'te merkez üssü Kalecik olan bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre 4,5 şiddetinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Kalecik'te bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı.