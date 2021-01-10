Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10.01.2021 23:32
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ankara'da saat 22.53'te merkez üssü Kalecik olan bir deprem meydana geldi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ANKARA - Ankara'da saat 22.53'te merkez üssü Kalecik olan bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre 4,5 şiddetinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Kalecik'te bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı.
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