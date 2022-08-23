4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi - Son Dakika
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4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

23.08.2022 17:53
4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası Kalecik'te konserler eşliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Roketsan ve Kalecik Belediyesi ortaklığında düzenlenen 4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası, ilçede bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) Test Eğitim ve Geliştirme Merkezi alanında yapıldı. 70'e yakın yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda yarışmacılar roketler ve dronlarla boy gösterdi. Festivale Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı katıldı.

Festival, ünlü şarkıcılar Kutsi ve Zeynep Cihan'ın sahne performanslarıyla son bulurken, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan festivale ilişkin yaptığı konuşmada gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğine dikkat çekerek, 4. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'nı bu yıl Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Roketsan işbirliği ile ilçemizde gerçekleştirdik. Gençlerimizin bilgi ve becerilerini sahaya dökme fırsatı yakaladıkları böylesi önemli bir festivale ev sahipliği yapmak bizim için önemli. Gençlerin gelişimini ve uzay bilimlerine olan ilgi ve alakayı artırmak için destekleyici çalışmalara biz devam edeceğiz. Ayrıca festival çerçevesinde ilçemizde ağırladığımız ünlü sanatçılar ile de vatandaşlarımızın sosyal yaşantısına katkı sağladık. Bu da bizim için kıymetli ve önemli bir konu. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Festivalde büyük emekleri bulunan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı ve Roketsan ailesi başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(Evren Doğru - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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Kaynak: İHA

Roketsan, Kalecik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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