3 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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3 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı

07.09.2022 21:19
3 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü sorgusunda itiraf ettiği öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü sorgusunda itiraf ettiği öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde cesedi bulunan 3 yaşındaki Iraklı Rayyan Hassım'ın akrabası Muna Ehas Hıdır Hayo 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük çocuğun cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Muna Ehas Hıdır Hayo savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğinde sevk edildi. İfadesinde küçük çocuğu öldürdüğünü kabul eden Muna Ehas Hıdır Hayo 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

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Cesedi yol kenarında bulunan çocuğun babasından kan donduran sözler: Nasıl öldüğünü bilmiyoruz Cesedi yol kenarında bulunan çocuğun babasından kan donduran sözler: Nasıl öldüğünü bilmiyoruz
Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

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