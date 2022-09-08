Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

08.09.2022 16:52
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in öldürülmesine ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in öldürülmesine ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta, Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 120 saat kamera kaydı inceleyerek, yaklaşık 200 kişiyle görüştü.

Olayla ilgili dün tutuklanan zanlı Muna E. ifadesinde, taksici T.P ile Keçiören'de bilmediği bir noktada tanıştığını, daha sonra kaçırdığı Rayyan Haşim'le evine giderek yemek yedikleri T.P'yle birlikte olduğunu söyledi.

Daha sonra T.P'nin yan odada ağlayan çocuğu susturmasını istediğini, bunun üzerine çocuğu boğduğunu itiraf eden Muna E, çocuğun cesedini bu evde bırakarak kaçtığını, evin adresini bilmediğini anlattı.

Mavi çarşaf ele verdi

Polis ekipleri, ev adresini söylemeyen ancak evde mavi bir çarşaf olduğunu beyan eden kadının ifadesi doğrultusunda, mahalledeki tüm evleri incelemeye aldı.

Bir evin balkonunda mavi çarşaf asılı olduğunu gören Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde bulunan T.P'yi gözaltına aldı.

T.P, emniyetteki sorgusunda, "çocuğun öldüğünü anladıktan sonra kadının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini, bunun üzerine bulunduğu eve dönerek Haşim'in cesedini aldığını ve aydınlatma direğinin yanına bıraktığını" söylediği öğrenildi.

Zanlı T.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedi, önceki gün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulunmuş, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etmişti.

Ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Muna E, gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

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