Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı

08.09.2022 20:46
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı.

Irak uyruklu 3 yaşındaki çocuğun cinayetine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli T.P, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haşim'in cesedinin, önceki gün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulunmasının ardından açılan soruşturma kapsamında, çocuğun annesinin teyzesi Muna E. gözaltına alınmış ve sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etmişti.

Kadının beyanlarının ardından çocuğun öldürüldüğü evin sahibi T.P. de gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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