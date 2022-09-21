E.G, olayı gören mahalle bekçisi tarafından yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Osmangazi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü - Son Dakika

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