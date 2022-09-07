Cesedi yol kenarında bulunan çocuğun babasından kan donduran sözler: Nasıl öldüğünü bilmiyoruz - Son Dakika
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Cesedi yol kenarında bulunan çocuğun babasından kan donduran sözler: Nasıl öldüğünü bilmiyoruz

07.09.2022 17:19

Ankara'da yol kenarında ölü olarak bulunan 3 yaşındaki yabancı uyruklu Rayyan Haşim olayıyla ilgili annesinin teyzesi Mune E. tutuklanmıştı. Oğlunun Mune E. tarafından daha önceleri kaçırıldığını söyleyen baba Sultan Tarık Haşim ise olayla ilgili ürpertici açıklamalarda bulundu.

Keçiören ilçesinde yol kenarında ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun babası Sultan Tarık Haşim, yaşananlar hakkında konuştu. Olay günü, eşinin Keçiören'de oturan teyzesinin evine kalmak üzere misafirliğe gittiğini, sabah uyandıklarında, Rayyan Haşim'in evde olmadığını fark eder etmez onu aramaya başladıklarını anlattı. Acılı baba, "Bulamayınca hemen emniyete gittik. 'Çocuğum kayboldu, aradık ama bulamadık' diye karakola bilgi verdim. Sonrasında polislerle aramaya devam ettik. Polisler çocuğumun ölüsünü bulmuşlar." dedi.

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun babası, olayın faili olarak eşinin teyzesini işaret etti

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Olayın ardından, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen eşinin teyzesi Mune E'nin, çocuğu sabaha karşı yatağından alıp kaçırdığını anladıklarını söyleyen baba Haşim, Mune E'nin, iki kere daha aynı şekilde çocuğunu kaçırdığını öne sürdü.

Son dakika haberi: Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı

"NASIL ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Baba Sultan Tarık Haşim, "Nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz ama kendisinde hastalık var. Akli dengesi yerinde değildi. Daha önce de böyle yapmıştı. 10-15 gün önce aynı şekilde kaçırmıştı. O zaman hemen bulmuştuk. Ben hanımıma da demiştim. Bize yaklaşmasın, bize gelmesin, gitmeyin, uzak dursun diye. Çocuğumu toprağa verip geldik, artık yapacak hiçbir şey yok." diye konuştu.

Ankara'da yol kenarında ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun babası, olayın faili olarak eşinin teyzesini işaret etti

TEYZE TUTUKLANDI

Çocuğun cesedinin bulunmasının ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etmiş, kadının, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğunu belirlemişti. Ekipler, Irak uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli Mune E'yi gözaltına aldı. Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli Mune E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cesedi yol kenarında bulunan çocuğun babasından kan donduran sözler: Nasıl öldüğünü bilmiyoruz - Son Dakika

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