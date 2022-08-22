Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi delirtti - Son Dakika
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Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi delirtti

22.08.2022 14:06
Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi delirtti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gördüğü iddiasıyla polis çağıran bir kadın güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gördüğü iddiasıyla polis çağıran bir kadın güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesinde meydana gelen olayda bir kadın erkek arkadaşından şiddet gördüğü iddiasıyla polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile de tartışan kadın güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi delirtti - Son Dakika

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