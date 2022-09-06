Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu

06.09.2022 18:34
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu gören servis şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yaşlarındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden, sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek, "Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktı ne olduğu" dedi.


YORUMLAR
500
TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisine son görev 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisine son görev
Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:54 Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 18:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement