ANKARA'DA SOKAKTA ÇOCUK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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ANKARA'DA SOKAKTA ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

07.09.2022 11:12

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu gören servis şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yaşlarındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden, sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek, Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktı ne olduğu dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA SOKAKTA ÇOCUK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

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