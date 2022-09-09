Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Mustafa Erciyes Caddesi'nde Özkan Gökçebay ile komşusu Umut Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Erciyes, Ankara, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da komşusunun bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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