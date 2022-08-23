Ankara'da otomobildekilere silahlı saldırı; 1 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da otomobildekilere silahlı saldırı; 1 yaralı

23.08.2022 18:29

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile, başka araçtan tabanca ile ateş açıldı. Sürücü Ahmet Y., babası Ümit Y.'nin yaralandığını fark edince aracı durdurdu. Bu sırada şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Y., ameliyata alındı. Ümit Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Ümit Y. ve Ahmet Y.'nin akrabası olduğu belirtilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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Fatih'te gece vakti kafeye giren şüphelinin sergilediği ilginç hareketleri kamerada Fatih'te gece vakti kafeye giren şüphelinin sergilediği ilginç hareketleri kamerada Aksaray'daki fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip Aksaray'daki fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip
Kaynak: DHA

Ankara, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobildekilere silahlı saldırı; 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da otomobildekilere silahlı saldırı; 1 yaralı - Son Dakika
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