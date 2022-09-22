Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

22.09.2022 21:22
Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, tartıştığı Murat Dadaş'ın başına taşla vurarak öldürmekle suçlanan Emre G. tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, tartıştığı Murat Dadaş'ın başına taşla vurarak öldürmekle suçlanan Emre G. tutuklandı.

Emre G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre G, "kasten öldürme" suçundan tutukladı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da tartıştığı kişinin başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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