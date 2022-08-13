Başkentte yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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Başkentte yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheliden 1'i yakalandı

13.08.2022 10:22
Başkentte yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheliden 1'i yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadını dolandırıp kayıplara karışan 2 kişiden 1'i kamera kayıtları sayesinde yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadını dolandırıp kayıplara karışan 2 kişiden 1'i kamera kayıtları sayesinde yakalandı.

Keçiören'in Kamilocak Mahallesinde yaşanan olayda 72 yaşındaki yaşlı kadını 'Sen bizim komşumuzsun' diyerek 8 bin 200 TL'sini alan 2 şüpheliden 1'i yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Ankara'da bir markette karşılaştıkları mağdur Zeynep Belkıs Çiçek'e 'Teyze seni tanıyorum, sen benim kaynananım komşususun' diye yanına gelen 2 kişi bu bahaneyle yaşlı kadının evine gitti. Takma isim kullanan dolandırıcılar Sedef Yörük (25) ve Burcu Arslan (29), mağdur Çiçek'ten 'bereket parası' adı altında 8 bin 200 TL para aldılar. Paranın bereketleneceğini söyleyen şüpheliler daha sonra evden ayrıldı. Olaydan sonra karakola giden yaşlı kadının beyanının ardından polis ekipleri harekete geçti ve 2 şüpheliden 1'ini kamera kayıtları sayesinde yakaladı. Şüphelilerin yaşlı kadından dolandırdıkları parayı bölüştükleri ve daha önce de benzer suçlardan suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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