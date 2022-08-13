Ankara'da yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i yakalandı

13.08.2022 11:31
Ankara'da yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşlı kadının 8 bin 200 lirasını çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşlı kadının 8 bin 200 lirasını çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzvibaşı Sokak'ta alışveriş yaptığı marketten çıkan Zeynep Belkıs Ç'nin (72) yanına yaklaşan 2 kişi, kendilerini yaşlı kadının bir komşusunun gelinleri olarak tanıttı.

Kayınvalidesinin gönderdiği "bereket parası"nı çantasına koymasını söyledikleri yaşlı kadını evine kadar götüren şüpheliler, dua okuma bahanesiyle çantadaki parayı istedi.

Bu sırada Zeynep Belkıs Ç'yi oyalayan şüpheliler, masanın üzerindeki 8 bin 200 lirayı alarak uzaklaştı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurdu.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu eşkalleri belirlenen şüphelilerden Sedef Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, çaldıkları paranın 2 bin lirasını teslim etti.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen diğer şüpheli Burcu A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

alışveriş, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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