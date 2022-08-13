Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu eşkalleri belirlenen şüphelilerden Sedef Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, çaldıkları paranın 2 bin lirasını teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İzvibaşı Sokak'ta alışveriş yaptığı marketten çıkan Zeynep Belkıs Ç'nin (72) yanına yaklaşan 2 kişi, kendilerini yaşlı kadının bir komşusunun gelinleri olarak tanıttı.

Kaynak: AA

alışveriş, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

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