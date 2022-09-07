Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı

07.09.2022 14:26
Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesinin teyzesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesinin teyzesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bir çocuğun cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin ardından kadının, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlendi.

Ekipler, Irak uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliyi Mamak ilçesinde gözaltına aldı.

Çocuğu daha önce de kaçırmış

Şüphelinin konuşamadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, 3 yaşındaki çocuğu daha önce de kaçırdığı ve ailenin emniyete başvurduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bu arada çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çocuktan zehirlenme ihtimaline karşı alınan patoloji örnekleri ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YORUMLAR
500
'Ali Babanın Çiftliği' isimli çeteye dava 'Ali Babanın Çiftliği' isimli çeteye dava Bakan Dönmez, çiftçiye temiz kaynaktan elektrik sağlayacak MOBİTEM'i inceledi Açıklaması Bakan Dönmez, çiftçiye temiz kaynaktan elektrik sağlayacak MOBİTEM'i inceledi Açıklaması
Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultabeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:22:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement