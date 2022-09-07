Şüphelinin konuşamadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, 3 yaşındaki çocuğu daha önce de kaçırdığı ve ailenin emniyete başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı - Son Dakika

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