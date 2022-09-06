Ankara'da yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu - Son Dakika
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Ankara'da yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu

06.09.2022 13:02
Ankara'da yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu.

19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta sabah saatlerinde 3-4 yaşlarında bir çocuğun yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yol kenarında erkek çocuk cesedi bulundu - Son Dakika

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