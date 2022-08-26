Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu - Son Dakika
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Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu

26.08.2022 13:01
Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Keçiören'de yer alan Hacıkadın Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kısa devre meydana geldi. Kısa devre sebebiyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu - Son Dakika
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