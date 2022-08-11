Başkent'te iki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika
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Başkent'te iki katlı ahşap ev yandı

11.08.2022 12:59

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Hıdırılar Mahallesi Turgutlar Sokak'ta bulunan ve Ünal Balaban'a ait olduğu belirtilen 2 katlı evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile söndürülerek kontrol altına alınan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Balaban, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te iki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

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