Erdem Çetinkaya'nın başarısı futbola başladığı Ankara'da memnuniyetle karşılanıyor - Son Dakika
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Erdem Çetinkaya'nın başarısı futbola başladığı Ankara'da memnuniyetle karşılanıyor

28.07.2022 17:06
Erdem Çetinkaya'nın başarısı futbola başladığı Ankara'da memnuniyetle karşılanıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde küçük yaşta futbola başlayan Erdem Çetinkaya'nın Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa tarafından transfer edilmesi memnuniyetle karşılandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde küçük yaşta futbola başlayan Erdem Çetinkaya'nın Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa tarafından transfer edilmesi memnuniyetle karşılandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilçede futbola karşı yoğun bir ilgi olduğunu belirtti.

Acar, geçen yıl tekrar kurdukları amatörü futbol takımının ilk yılında grubunda şampiyonluk yaşadığını aktararak, "Bu ilçemizde büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Gençlerimizin daha iyi şartlarda futbol oynaması için çabalarımız devam edecek. Daha birkaç yıl önce Kızılcahamam Belediyespor altyapımızda futbol oynayan Erdem kardeşimizin bugün Süper Lig'de güçlü bir takıma transfer olması da bizleri aşırı derecede memnun etti. Daha 21 yaşında olan Erdem Çetinkaya kardeşimize Kasımpaşa ile çıktığı Süper Lig macerasında başarılar diliyorum. Yolu açık olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Henüz 6 yaşında Kızılcahamam'da futbola başlayan, Kızılcahamam Belediyespor altyapısından yetişen 2001 doğumlu Erdem Çetinkaya, 2018 yılında Osmanlıspor ile profesyonel kariyerine başladı.

İsim değişikliğine giderek Ankaraspor olan kulüpte 2022 başına kadar mücadele eden sporcu, 2.Lig ekibi Bodrumspor'a transfer oldu.

Erdem Çetinkaya'yı takibe alan Kasımpaşa, futbolcuyu 19 Temmuz'da kadrosunda kattı.

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, Kasımpaşa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdem Çetinkaya'nın başarısı futbola başladığı Ankara'da memnuniyetle karşılanıyor - Son Dakika

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