Ankara'nın kültürel değerleri Altınköy Açık Hava Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, Ankara'nın kültürel değerlerini Altınköy Açık Hava Müzesi'nde sergilemeye başladı. İlk haftanın misafir ilçesi Kalecik oldu.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olacak ilçe belediyeleri, kendi yörelerinin kültürel değerlerini Altınköy ziyaretçilerine tanıtacak. İlk haftanın konuğu olan Kalecik Belediyesi'nin tanıtım standını Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı birlikte açtı.

Ankara'nın her yöresinin tarihi ve kültürel birikim açısından olduğu gibi tarımsal ve besin yönünden de çok zengin olduğuna dikkati çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu zenginliğe sahip çıkmak ve bunu herkese tanıtmak zorundayız. Bu nedenle kentimizin değerlerini Altınköy'de sergilemeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalecik'in dünyaca tanınan üzümü "Kalecik Karası" ve Kalecik Belediyesinin yöresel unu "Kalbe Un" başta olmak üzere, Kalecik yöresine ait pek çok önemli değerin bu sergide bulunacağına dikkati çeken Başkan Balcı, vatandaşları Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyarete davet etti.

Balcı, Kalecik standının pazar akşamına kadar Altınköy Açık Hava Müzesi'nde bulunacağını kaydetti.