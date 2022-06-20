Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

20.06.2022 22:50
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

ANKARA Valiliği'nden yapılan uyarıda, il genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışla ilgili meydana gelebilecek sel ve su baskanıları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ANKARA Valiliği'nden yapılan uyarıda, il genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışla ilgili meydana gelebilecek sel ve su baskanıları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Valilik açıklamasında, "Salı günü öğleden sonra ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların kuzey ve batı ilçelerimizde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.


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Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı! Sağanak yağış 16.00'da başlayıp sabaha kadar devam edecek Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı! Sağanak yağış 16.00'da başlayıp sabaha kadar devam edecek Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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