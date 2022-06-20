Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

ANKARA Valiliği'nden yapılan uyarıda, il genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışla ilgili meydana gelebilecek sel ve su baskanıları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Valilik açıklamasında, "Salı günü öğleden sonra ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların kuzey ve batı ilçelerimizde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.