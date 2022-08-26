'Yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından müebbet talebi - Son Dakika
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'Yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından müebbet talebi

26.08.2022 14:57
'Yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından müebbet talebi

Ankara'nın Mamak ilçesi Samsun yolu mevkiinde gerçekleşen olayda Aykut Danacı'yı ve Abdulkadir D.'yi takip ettikleri esnada arkalarından ateş ederek, otomobilin kaza yapmasına ve yaralanmaları sebep olan Ünal Layık, Halil Layık, Soner Çetinkaya hakkında kasten öldürme suçundan müebbet...

Ankara'nın Mamak ilçesi Samsun yolu mevkiinde gerçekleşen olayda Aykut Danacı'yı ve Abdulkadir D.'yi takip ettikleri esnada arkalarından ateş ederek, otomobilin kaza yapmasına ve yaralanmaları sebep olan Ünal Layık, Halil Layık, Soner Çetinkaya hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Olay, 3 Kasım'da Ankara'nın Mamak ilçesi Samsun Yolu mevkiinde meydana geldi. Aykut Danacı ile Abdülkadir D. isimli kişiler diğer şahıslarla uyuşturucu alışverişi meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte otomobillerine binerek kaçan Aykut Danacı ile Abdülkadir D.'yi başka bir araçla, Halil Layık, Ünal Layık ve Soner Çetinkaya takip halinde kovalamaya başladı. Aracın arkasından ateş eden şahıslar 06 BCP 315 plakalı aracın sürücüsünü yaralarken, otomobil ise kaza yaparak takla attı. Takla atan araçta bulunan Aykut Danacı ile Abdülkadir D., araçta sıkıştı. Takip eden araçtan inen Ünal Layık, Abdülkadir D. ve Aykut Danacı'yı tüfekle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Aykut Danacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Kasten öldürme' suçundan müebbet talep edildi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Layık, Ünal Layık, Soner Çetinkaya hakkında 'yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından müebbet hapis talebiyle dava açtı. İddianamede, Ünal Layık, Soner Çetinkaya ve Halil Layık'ın olay yerinde araç içerisinde bulunan maktul Aykut Danacı, Abdulkadir D. ve Ahmet Ş.'ye silahla ateş ettikleri, şüphelilerin takla atan araç içerisindekilere ateş ettikleri araçla takip ettikleri, araç içerisindekilere ateş ederek aracın takla atmasına sebebiyet verdikleri, maktul Aykut Danacı'nın ölümüne neden oldukları, Abdulkadir D. ve Ahmet Ş.'yi ateşli silahla yaraladıkları, olayla ilgili şüphelilerin savunmalarının inkara yönelik olduğu, olay sonrası şüphelilere yardım eden Musa Yiğit firari şüphelilerin saklanmalarına yardımda bulunduğu anlaşılmakla birlikte cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - ANKARA

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Takipli cinayetin sanıklarına müebbet istemi Takipli cinayetin sanıklarına müebbet istemi Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı: 3 yaralı Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından müebbet talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından müebbet talebi - Son Dakika
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