Ankara'da 6 katlı bir binada doğal gaz patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti

Dün İstanbul Şirinevler'de bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 3 kişi can verirken, bu sabah da Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Acı olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.

YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Mamak Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki 3 katlı bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Patlama sırasında evde bulunan 70 yaşlarındaki bir kadın hayatını kaybetti.

"GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI"

Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Binadakiler tahliye edildi, gereken önlemler alındı. Bölgedeki doğal gaz akışı kesildi." ifadeleri kullanıldı.

YARALI YOK

Ankara Valisi "Mamak'taki patlamada başka yaralı bilgisi yok" dedi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir" denildi.

Öte yandan patlamanın etkisiyle çevre binalarda da hasar meydana geldi.