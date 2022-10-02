"Merhamet Mektebi" öğrencileri yaptıkları kuş evlerini parklara asacak - Son Dakika
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"Merhamet Mektebi" öğrencileri yaptıkları kuş evlerini parklara asacak

02.10.2022 13:45
"Merhamet Mektebi" öğrencileri yaptıkları kuş evlerini parklara asacak

Ankara'nın Mamak ilçesinde açılan "Merhamet Mektebi" atölyesinde eğitim alan çocuklar, burada yaptıkları kuş evlerini kentteki parklara asacak.

Ankara'nın Mamak ilçesinde açılan "Merhamet Mektebi" atölyesinde eğitim alan çocuklar, burada yaptıkları kuş evlerini kentteki parklara asacak.

Mamak Müftülüğünce desteklenen projede, çocuklar merhamet temalı sohbetlerin yanı sıra eğitimciler eşliğinde kuş yuvaları da inşa ediyor.

Marangozdan aldıkları parçaları birleştirerek kuş evi yapan öğrenciler, boyama ve süsleme çalışmalarının ardından isim verecekleri kuş yuvalarını kentteki parklara yerleştirecek.

"Projeyi öğrencilerime anlattığım zaman çok heyecanlandılar"

Proje sorumlusu müezzin kayyım Naci Barışan, AA muhabirine, iyiliği yaymak, merhamet kavramını hatırlatmak ve yeniden ele almak amacıyla projeyi başlattıklarını belirterek, "Projeyi öğrencilerime aktardığım zaman çok güzel tepkiler aldım, çok heyecanlandılar." diye konuştu.

Merhamet Mektebi'nin kötülüğe karşı iyiliği yayma odaklı olduğunu vurgulayan Barışan, "Projenin içeriğinde teorik olarak merhamet temalı anlatımlar var. Pratik olarak ise arkadaşlarımızla birlikte kuş evlerini inşa ettik, beraber boyayacağız. Daha sonra Kurtuluş ve Üreğil parklarına beraber asacağız." dedi.

Farklı grupları da projeye dahil etmek istediklerini bildiren Barışan, zamanla köpek ve kediler için de evler inşa etmek istediklerini bildirdi.

Proje eğitmeni Necip Karakaya da toplumun unutulmaya yüz tutmuş bazı hasletlerinin çocuklar vasıtasıyla hatırlatılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Çocukların kendi dünyalarında fıtraten yaşadığı merhameti kendilerine gösterdiklerini belirten Karakaya, "Onların adımlarını, nefeslerini takip ederek kaybettiğimiz merhamet duygusunu yeniden kazanmayı hedefliyoruz. Biz burada çocuklarımızın gözlerinin içine bakarak merhameti öğreneceğiz." diye konuştu.

"Kuşların soğuktan korunabileceklerini düşünüyorum"

Atölyede eğitim alan sekizinci sınıf öğrencisi Bedirhan Baran Alp da beraber yaptıkları evleri parklara asacaklarını söyleyerek, "Bu etkinlik çok güzel. Merhamet Mektebi projesine katıldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yedinci sınıf öğrencisi Abdülkadir Baştürk ise "Hayvanlara yardım edeceğimi duyduğumda çok heyecanlandım. Merhamet etmemiz gerektiğini, merhametle birlikte hayvanlara iyilik etmemiz gerektiğini düşündüm. Kuşların daha rahat yaşayabileceğini, yavrularına bakabileceklerini ve soğuktan korunabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Merhamet Mektebi' öğrencileri yaptıkları kuş evlerini parklara asacak - Son Dakika

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