Ankara'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

24.09.2022 23:32
Ankara'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi yaşamını yitirdi.

Üreğil Mahallesi'ndeki sitede bulunan apartmanın 13. katında yangın çıktı.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ve 2 itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kaplan'ın (57) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yangının elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapmasıyla meydana geldiğini belirtti.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Köse, "Dumandan etkilenenlerin tedavisi sürmektedir. Mamak Devlet Hastanesindeki vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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