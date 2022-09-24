Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ve 2 itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kaplan 'ın (57) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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