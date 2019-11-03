Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.

7 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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