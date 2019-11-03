Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.
6 saat önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.
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