Kanyonda çevre kirliliğine tepki - Son Dakika
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Kanyonda çevre kirliliğine tepki

04.09.2022 11:24
Kanyonda çevre kirliliğine tepki

ANKARA'nın Mamak ilçesinde doğasıyla etkileyen Kıbrıs Köyü Kanyonu'nda, kamp ve piknik yapanlardan bazılarının bıraktıkları atıkla kirlilik oluştu.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde doğasıyla etkileyen Kıbrıs Köyü Kanyonu'nda, kamp ve piknik yapanlardan bazılarının bıraktıkları atıkla kirlilik oluştu. Özellikle hafta sonları ziyaret edilen kanyonda çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekti. Kıbrıs köyü haylkı, belediyenin haftada bir kez kanyonda temizlik yaptığını belirterek, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Kıbrıs Köyü Kanyonu, kent merkezine yakınlığı nedeniyle günübirlik piknikçilerin ve kampçıların son yıllarda uğrak noktası haline geldi. Doğal güzelliği ile hem Ankaralıların hem de çevre illerden gelen vatandaşların ilgi odağı olan kanyonda, bazı kişilerin atıklarını bırakıp gitmesi nedeniyle kirlilik oluştu. Kanyonu ziyaret edenler, kirlilikten şikayet ederken Kıbrıs köyünde oturanlar da kanyonda güvenlik önlemleri alınmasını, ziyaretçileri uyarıcı tabela ve broşürlerin asılmasını istedi.

'VATANDAŞ YÜZÜNDEN KİRLİ'Mahalle esnafı Sami Kuvvet, kanyondaki kirliliğin vatandaştan kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Günübirlikçiler de geliyor kampçılar da. Malzemelerini buraya koyuyorlar, çöplerini götürmüyorlar. Yedikleri, içtikleri malzemeleri buraya bırakıyorlar. Mamak Belediyesi her zaman gelmiyor, haftada bir temizlik yapıyor. Belediyemizi de suçlamayalım. Vatandaşın kendisinden kaynaklanan bir sorun" dedi.'ZİYARETÇİLER ÇÖPLERİNİ TOPLAMAMIŞ'Hafta sonu ailesiyle kanyona gelen Necmettin Irmalı, çoğu insanın bilinçsiz olduğunu belirterek, "Bir çevre kirliliği var. Buraya gelen ziyaretçiler çöplerini atmamış veya toplamışlar. Bir çöp torbasına koyup bir kenara koymuşlar. Burayla ilgilenen bir belediye, buraya çöpleri atabileceğimiz uygun bir yer seçip çöpler orada toplanabilir. Daha bakımlı daha güzel hale getirilebilir" ifadelerini kullandı.'İNSANLARI BİLGİLENDİREBİLİRLER'

Köy halkından Muttalip Kuvvet de, "Gelen insan buraya pisliklerini bırakıp gidiyor. Belediye burada gelip bir şeylerde bulunuyor. Topluyor, iş yapıyor ama yeterli kalmıyor. Biz elimizden geldiği kadar toplasak da olmuyor. Buraya güvenlik önlemi alınsın istiyoruz. Broşür gibi bir şey asıp insanları bilgilendirebilirler. Temiz bir şekilde bırakmalarını sağlayabilirler. Bizim istediğimiz sadece bu. Bunun haricinde bizim zaten belediyemizden bir şey istediğimiz yok. Biz burası kanyon olarak kalsın istiyoruz."


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Kaynak: DHA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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