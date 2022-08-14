Raylara düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Demirlibahçe Mahallesinde meydana geldi. Otomobiliyle geri manevra yapan 06 LVT 39 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir çitleri yıkıp, Demirlibahçe Banliyö Durağındaki tren raylarına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün başından hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, raylara düşen otomobil ise çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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