Olay, Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakılan tırda hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı - Son Dakika

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