Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı - Son Dakika
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Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı

02.08.2022 01:15
Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakıldı.

Olay, Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakılan tırda hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Tırın yere çakılı hali, vatandaşların kamerasına yansıdı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı - Son Dakika
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