Başkentte devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Başkentte devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

28.09.2022 00:34

Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrilen kamyonetin şoförü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrilen kamyonetin şoförü hayatını kaybetti.

Altıağaç Mahallesi 206 Sokak'ta E.K. idaresindeki 06 YE 420 plakalı kamyonet, park halindeki araçlara çaptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan E.K'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

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