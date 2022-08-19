Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk yaralı şekilde kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk yaralı şekilde kurtarıldı

19.08.2022 20:46
Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk yaralı şekilde kurtarıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yaklaşık 25 metrelik kuyuya düşen çocuk yaralı şekilde kurtarıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yaklaşık 25 metrelik kuyuya düşen çocuk yaralı şekilde kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir çocuk, 25 metrelik kuyuya düştü. Çocuğun kuyuya düştüğünü fark edenler Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda küçük çocuğu yaralı şekilde kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, kimliği belirlenemeyen çocuk hastaneye sevk edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk yaralı şekilde kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk yaralı şekilde kurtarıldı - Son Dakika
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