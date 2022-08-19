Olay, saat 18.30 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir çocuk, 25 metrelik kuyuya düştü. Çocuğun kuyuya düştüğünü fark edenler Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda küçük çocuğu yaralı şekilde kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, kimliği belirlenemeyen çocuk hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk yaralı şekilde kurtarıldı - Son Dakika

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