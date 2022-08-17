Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi

17.08.2022 12:17

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yusuf Ş. adlı şahıs, annesine sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü Ramazan D.'yi sokak ortasında yere yatırıp dakikalarca başını tekmeledi. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ramazan D.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Ş., aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D.'ye saldırdı. Yusuf Ş., yüzüstü yere düşen Ramazan D.'nin başını dakikalarca tekmeledi.

"KİMSE KARIŞMASIN NAMUS MESELESİ"

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı. Yusuf Ş., annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ramazan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"ANNEME TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN YAPTIM"

Polis, olayın ardından Yusuf Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, "Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu" dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

"5 DAKİKA BOYUNCA AYAĞIYLA KAFASINA VURDU"

Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi. Yusuf Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti
Kaynak: DHA

Şahintepe Mahallesi, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
12:05 İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 13:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement