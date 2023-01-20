Ankara'nın Merkezinde Yükselen Yaşam Projesi'nin Mimarı TUNÇLAR HOLDİNG! - Son Dakika
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Ankara'nın Merkezinde Yükselen Yaşam Projesi'nin Mimarı TUNÇLAR HOLDİNG!

20.01.2023 17:35
Ankara'nın Merkezinde Yükselen Yaşam Projesi'nin Mimarı TUNÇLAR HOLDİNG!

Tunçlar Holding çatısı altında faaliyet veren Tunç Park Ankara, yatırım değeri yüksek projelere hayat vererek 40 villa projesi ve 1.000 konutluk inşaat sözleşmesiyle adından söz ettiriyor.

Ankara'nın Merkezinde Yükselen Yaşam Projesi'nin Mimarı TUNÇLAR HOLDİNG!

Şimdi de Ankara'nın merkezinde yükselen Yaşam Projesi ile şehre yeni bir hava katıyor. Lüksü yeniden konumlandıran mimarisi, modern daireleri, sosyal alanları, ince düşünülmüş detayları ve fonksiyonel bir yaşam vaat eden özgün tasarımlarıyla huzur ve refahı buluşturuyor. Benzersiz şehir manzarasıyla ayrıcalıklı bir yaşam fırsatı sunan Tunç Gold Yapı, örnek dairesiyle misafirlerine kapısını aralıyor.

2023 yılında hedeflerini daha da büyüterek ilerleyen Tunç Gold Yapı, farklı mimari konseptleri geliştirerek yeni projeleriyle şehrin silüetini değiştirerek çalışan ve konfor arayan tüketicilerin tüm beklentilere karşılık verecek.

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