Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 16 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Fatma Uykun'u (61) arama çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 16 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Fatma Uykun'u (61) arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eymir Mahallesi'nde yaşayan Fatma Uykun, 16 Şubat'ta evine dönmeyince yakınları jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, bölgede drone ve özel eğitimli köpekler ile geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi ancak sonuç alınamadı.

Bugüne kadar gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla devam eden çalışmalarda, 12 kilometre genişliğindeki alandaki kuyu, çukur, menfez altları gibi yerler tarandı.

Fatma Uykun'u arama çalışmalarına bugün Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri de destek verdi. Ekipler, Eymir Mahallesi'nin üst kısmında bulunan sulama göletinde arama çalışması yaptı.

Henüz bulunamayan Uykun'a ulaşılabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği bildirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışmaları sürüyor

Jandarma, Nallıhan, Ankara, Eymir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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