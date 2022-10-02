Nallıhan Sarıçalı Milli Parkı'nda inceleme - Son Dakika
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Nallıhan Sarıçalı Milli Parkı'nda inceleme

02.10.2022 19:58
Nallıhan Sarıçalı Milli Parkı'nda inceleme

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 600'den fazla anıt ağacın yer aldığı Nallıhan Sarıçalı Milli Parkı'nda "karanlık nokta" ölçümleri yapıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 600'den fazla anıt ağacın yer aldığı Nallıhan Sarıçalı Milli Parkı'nda "karanlık nokta" ölçümleri yapıldı.

Sarıçalı Milli Parkı'ndaki incelemeye, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Zeynep Yıldız, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve ODTÜ öğrencileri katıldı.

Milletvekili Ceylan, burada yaptığı açıklamada, Sarıçalı Milli Parkı'nın gece karanlığının en yoğun görüldüğü ve yıldızların en net izlenebildiği yer olduğunu belirterek, bu amaçla ileride yapılacak gökyüzü gözlem şenliği kapsamında "karanlık nokta" ölçümleri yapıldığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Nevzat Ceylan, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan Sarıçalı Milli Parkı'nda inceleme - Son Dakika

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