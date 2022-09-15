Nallıhan'da kış hazırlıkları devam ediyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kış hazırlıkları devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kış hazırlıkları devam ediyor. İlçenin Akdere Mahallesi'nde vatandaşlar, imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Toplanma yerinde bazlama ekmeği pişiren, konserve, turşu, tarhana ve salça yapan mahalle sakinleri, kazanlarda pekmez kaynatıyor. Akdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Keser, her sene imece usulü kışlık yiyeceklerin yapıldığını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde yapılan bu çalışmalardan mutlu olduklarını söyledi.

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