Koyunları kurt saldırısında telef olan kadını Nallıhan Belediyesi sevindirdi - Son Dakika
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Koyunları kurt saldırısında telef olan kadını Nallıhan Belediyesi sevindirdi

28.07.2022 22:32
Koyunları kurt saldırısında telef olan kadını Nallıhan Belediyesi sevindirdi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde koyunları kurt saldırısı sonucu telef olan Fatma Tetik'e, Nallıhan Belediyesince 3 koyun hediye edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde koyunları kurt saldırısı sonucu telef olan Fatma Tetik'e, Nallıhan Belediyesince 3 koyun hediye edildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Emremsultan köyünde Tetik'i ziyaret etti.

Öntaş, belediye olarak hiçbir vatandaşı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Bizim en büyük motivasyon kaynağımız; her zaman için vatandaşlarımızın yüzlerinde tebessüm bırakabilmektir. Geçtiğimiz aylarda kurtların saldırısı sonucu hayvanları telef olan hemşehrimiz Fatma Tetik'in yaralarını sarmak adına telef olan koyunlarının yerine 3 koyun hediye ettik. Tüm vatandaşlarımızın ellerinden tutmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla üreticinin en büyük destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyunları kurt saldırısında telef olan kadını Nallıhan Belediyesi sevindirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Koyunları kurt saldırısında telef olan kadını Nallıhan Belediyesi sevindirdi - Son Dakika
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