Koyunları kurt saldırısında telef olan kadını Nallıhan Belediyesi sevindirdi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde koyunları kurt saldırısı sonucu telef olan Fatma Tetik'e, Nallıhan Belediyesince 3 koyun hediye edildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Emremsultan köyünde Tetik'i ziyaret etti.

Öntaş, belediye olarak hiçbir vatandaşı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Bizim en büyük motivasyon kaynağımız; her zaman için vatandaşlarımızın yüzlerinde tebessüm bırakabilmektir. Geçtiğimiz aylarda kurtların saldırısı sonucu hayvanları telef olan hemşehrimiz Fatma Tetik'in yaralarını sarmak adına telef olan koyunlarının yerine 3 koyun hediye ettik. Tüm vatandaşlarımızın ellerinden tutmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla üreticinin en büyük destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.