Ankara'da hafif ticari araç dereye devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da hafif ticari araç dereye devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.09.2022 11:30
Ankara'da hafif ticari araç dereye devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oymaağaç Mahallesi yakınlarında Y.İ.B. (71) idaresindeki 06 FK 259 hafif ticari araç, önce yol kenarındaki tarlaya, ardından da dere yatağına devrildi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı H.G. (26) sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Nallıhan, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da hafif ticari araç dereye devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da hafif ticari araç dereye devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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