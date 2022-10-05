Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Güney, ilçede 40 yıldır manavlık yaptığını belirterek, "Kabak koyun gübresiyle yetiştirilmiş. Daha önce bu büyüklükte kabak görmedim." dedi.

Kabağı satın alarak ilçeye getirdiğini ifade eden Güney, yaklaşık 150 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı - Son Dakika

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