Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma - Son Dakika

Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma

20.10.2020 11:00
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma, System.String[]

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve 6 Ekim'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, doğal güzelliğiyle hayran barıkıyor.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve 6 Ekim'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, doğal güzelliğiyle hayran barıkıyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Bu bölgeleri yılda yaklaşık 2.5-3 milyon insan ziyaret ediyor. Ziyaretçilerimizin artması için gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. 6 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, özellikle ilçedeki turizmcileri sevindirdi. Kapadokya'yı andıran ve doğasıyla ziyaretçilerini etkileyen Abacı Peribacaları'nda, 2 seyir terası, kameriyeler, yürüyüş yolları ve çocuklar için oyun alanları yer alıyor. Çam ormanları içinde yürüyerek fosil ağaçları ziyaret eden doğaseverler de taşlaşmış dev ağaçlara hayran kalıyor. Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Fosil Ağaçları, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor.

'BU KARAR BİZİ MUTLU ETTİ'Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin doğası ve termal sularıyla olduğu kadar jeolojik oluşumlarıyla da ünlü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 bin kilometrekare alan içinde bu tipte 250 tane jeolojik oluşum var. Bunlardan 19 tanesini ziyarete açtık. Bunlardan Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, cumhurbaşkanımız tarafından 'Kesin Korunacak Hassas Alan'lar içine alındı ve bu bize gayet mutlu etti" dedi.'2.5-3 MİLYON ARASI ZİYARETÇİ GELİYOR'Korumaya alınan bölgelerin daha önce de gereken değeri verdiklerini ve 2018 yılında Abacı Peribacaları'na yönelik çeşitli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Acar, "Şu anda buraya bir park yaptık ve ilçemize gelen misafirlerin ziyaretine açtık. Aynı şekilde fosil ağaçların bulunduğu alanda da daha önce bir çalışma yapıldı ve gelen misafirlerimizin ziyaret etmesine imkan sağlandı. Biz zaten bu bölgelerin tanıtımıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu bölgelerin ziyaretiyle ilgili ilçemize yaklaşık 2.5-3 milyon arasında ziyaretçi geliyor. Bunların bir kısmı Abacı Peri Bacalarına bir kısmı da milli parka geliyor. Ayrıca bu ziyaretçilerimizin artması için de gereken çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.'FOSİL AĞAÇLAR 2.5 METRE GENİŞLİĞİNDE'Kızılhamam Belediyesi Turizm Tanıtım Sorumlusu Ali İhsan Kayabaşıoğlu ise Abacı Peribacaları'nın 15 ile 18 milyon yıl önce volkan tüfleri ile yağmur, su ve rüzgar gibi dış etkenlerle oluştuğunu söyledi. Kayabaşıoğlu, fosil ağaçlarla ilgi de, "Bu fosiller bizlere milyonlarca yıl önce burada yaşayan çam ağaçlarının en büyük belgesi ve göstergesidir. Buradaki fosil ağaçların 2.5 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor. Burada gün yüzüne çıkmış 7-8 tane fosil ağaç var. Bunlar şu an sergilenenler ama toprağın altında yüzlerce fosil ağaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

- Ankara
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma
Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma

Kızılcahamam, Ankara, Milli, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı         
10:29
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
09:51
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada         
09:15
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'nın peribacalarına 'hassas' koruma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei