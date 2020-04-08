Ankara'nın Polatlı ilçesinde alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde alacak verecek kavgası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan T. Ç. ile C. Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada T. Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan C. Ç. ile yanındakileri gözaltına aldı.

Yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan T. Ç.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.