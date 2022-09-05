Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir mir marketin deposunda elektriklerin kesilmesin ardından devreye giren jeneratörde patlama yaşandı. Patlama sonrası markette yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika

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