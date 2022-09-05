Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
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Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

05.09.2022 14:31
Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir mir marketin deposunda elektriklerin kesilmesin ardından devreye giren jeneratörde patlama yaşandı. Patlama sonrası markette yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
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